İstanbul Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı'nın arkasında bulunan Mustafa Kemal Caddesi üzerine motosikletle gelen 2 kişi, duruşma bekleyen bir grubun üzerine silahla ateş açmış, kurşunların hedefi olan C.Y. yaralanmıştı.

İKİ KİŞİ YARALANMIŞTI

Saldırganlar olay yerinden kaçmaya başladığı sırada polis de motosikletle kaçan şahıslara ateş açmıştı. Motosikletin arkasında oturan B.A., bacağına isabet eden kurşunla yaralanarak yere düşmüştü. Olayda yaralanan C.Y. ve B.A. hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliye önündeki silahlı saldırının yeni görüntüleri ViDEO

SALDIRIYA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER

2 kişinin yaralandığı silahlı dehşetin, yeni görüntüleri ortaya çıktı. 4 el silah sesinin duyulduğu görüntüde, üzerine ateş edilen grubun motosikletle gelen silahlı saldırganı yakalayarak tekme ve yumruklarla darbettikleri görülüyor. Ardından olay yerine çok sayıda polisin geldiği de görülüyor. Öte yandan, silah seslerini duyan adliye bahçesindeki vatandaşların panik halindeki koşuşturmaları da kameralara saniye saniye yansıyor.