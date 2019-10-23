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Adliye sapığı kadın avukatın etek altı fotoğrafını çekerk

İstanbul Adalet Sarayı’nda bir kadın avukatın etek altı fotoğrafını çeken katip tutuklandı.

İHA | 23.10.2019 - 05:06..
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Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda, kadın avukatın etek altı fotoğrafını çekerken çevredekiler tarafından fark edilen sapık, şikayet üzerine tutuklandı.

BANKAMATİK SIRASINDA

Avukat B.Ö. adliye içindeki bankamatikte işlem yaptığı sırada arkasında bekleyen S.M.S., cep telefonuyla avukatın etek altı fotoğrafını çekerek olay yerinden uzaklaştı.

ÇEVREDEKİLER UYARDI

Olayı gören bir kişi avukat B.Ö.’ye giderek, “Arkanızdaki kişi eteğinizin altından fotoğraf çekti” dedi. Avukat B.Ö., bunun üzerine adliye içindeki polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Adliye polisinin olaya ilişkin güvenlik kameralarını incelemesinin ardından olayı gerçekleştiren kişinin adliyedeki sulh hukuk mahkemelerinde görevli S.M.S. olduğu tespit edildi.

CİNSEL TACİZ SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Tespitin yapılmasının ardından gözaltına alınan katip S.M.S. savcılığa teslim edildi. Görüntü çekmeye çalıştığını ancak pişman olduğunu söyleyen katip, çıkarıldığı mahkemece ‘Cinsel taciz’ suçundan tutuklandı.

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