Adliye sapığı kadın avukatın etek altı fotoğrafını çekerk

İstanbul Adalet Sarayı’nda bir kadın avukatın etek altı fotoğrafını çeken katip tutuklandı.

Şili'de geçtiğimiz günlerde başlayan gösteriler, şiddet olaylarının artmasıyla sokağa çıkma yasağına neden oldu.

Çorlu'da bir süre arkadaşlık ettiği kadını, telefonlarına cevap vermediği için 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Ayrılıkçı Katalan siyasetçilerine, İspanya'da hapis cezası verilmesiyle, Katalanlar protestolara başlamıştı. Şiddetlenen protestolarda protestocular ve polis yer yer çatıştı ve sokaklar yakıldı.

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Köprü ve otoyollardan 9 ayda 1,5 milyar lira gelir elde edildi

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre köprü ve otoyollardan 9 ayda 1 milyar 434 milyon 504 bin lira gelir elde edildi.