Adliyelerde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında; örgüt içerisinde Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Sivas ve Nevşehir adliyelerinin imamı olan şahısla irtibatlı oldukları belirlenen kişilere, gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilenlerin arasında Adliye İcra Müdürü, Adliye Seçim Müdürü, Zabıt Katibi, İnfaz Koruma Memuru, öğretmen ve mübaşirlerin bulunuyor.

BİR KİŞİ ARANIYOR

Verilen karar sonrasında bu sabah yapılan operasyonda, 16 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yakalanarak gözaltına alındı.

Bir kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürdürülüyor. Yetkililer, elde edilen bilgiler çerçevesinde operasyonun genişletilerek devam edeceğini bildirdi.