Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın yanında bulunan yoldan otomobiliyle geçtiği esnada elindeki silahla havaya ateş eden ve yanındaki kadına ‘Herkes akıllı olacak, Çağlayan Adliyesi’ni çek’ diye bağıran E.K., gözaltına alındıktan sonra İstanbul Adalet Sarayı’na gönderildi.

Savcılığa çıkarılan şüpheli, ‘Korku, kaygı ve panik oluşturabilecek şekilde ateş etme’ ile ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Adliyenin önünde havaya ateş eden maganda tutuklandı ViDEO

SEVK YAZISI

Savcılığın sevk yazısında, silahın kurusıkı silahlarda olması gereken alev gizleyeninin bulunmadığı, olayın gerçekleştiği yer itibariyle büyük yerleşim alanları ile seyreden trafiğin içerisinde kaldığı ve İstanbul Adalet Sarayı’nın yan yolunda kaldığı kaydedildi.

Görüntülerde şüphelinin, ‘Herkes akıllı olacak, Şişli Adliyesi’ni çek, Çağlayan Adliyesi’ni çek, çek adliyeyi’ şeklinde söylemlerinin bulunduğunun yazıldığı sevk yazısında eylemindeki kastın yoğunluğu ile bu eylemlerin yer itibariyle kişilerde korku kaydı ve panik oluşturabilecek şekilde gerçekleştirilmiş olduğu belirtildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli E.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘Korku, kaygı ve panik oluşturabilecek şekilde ateş etme’ ile ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.