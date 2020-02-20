Adliyeye bombalı saldırı olayındaki şüpheliler mahkemede

Sivas'ta bir binanın çatısına çıkan silahlı cezaevi firarisi ekiplerin 3 saat süren ikna çabalarının ardından teslim oldu.

Adana'da kendisine borcu olan kardeşinin aracını yaktı

Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından tespit edilen bir adet basma düzenekli El Yapımı Patlayıcı (EYP) imha edildi.

6

Şehit annesini FETÖ yalanıyla dolandırdı

Eskişehir’de şehit annesi Havva Gündoğmuş’u arayarak, kendisini başkomiser olarak tanıtıp dolandıran Yusuf Yeşilyurt, 9 yıl hapis ve 233 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.