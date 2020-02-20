Adliyeye bombalı saldırı olayındaki şüpheliler mahkemede

Şırnak'ın Silopi Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç. adliye binasına bombalı saldırı hazırlığı yaparken yakalanmıştı.
11 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Olayla ilgili Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalarını yürüten polis ekipleri, 7 kişinin verdiği ifadenin ardından 14 Şubat Cuma günü düzenledikleri operasyonda 4 kişiyi daha gözaltına almıştı.
MAHKEMEYE ÇIKARILDILAR
11 sanık emniyetteki işlemlerin ardından bugün Silopi Adalet Sarayı'nda mahkemeye çıkarıldı. Bombalı saldırı girişimi olayıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 11 şüphelinin işlemleri sürüyor.