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Adnan Oktar, duruşmada da kadınlara iltifat etti

Silivri Cezaevi'nde görülen duruşmaya ara verildiğinde Adnan Oktar, salondan çıkarılırken kadın sanıklarla irtibatı koparmadı.

AA | 19.09.2019 - 17:08..
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Adnan Oktar, duruşmada da kadınlara iltifat etti

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu, 226 sanığın yargılandığı davanın duruşmaları devam ediyor.

KADINLARA EL SALLADI

Duruşmada mahkeme heyetinin duruşmaya 10 dakika ara vermesi üzerine tutuklu sanık Adnan Oktar, salondan çıkarken tutuklu kadın sanıklara "Çok güzelsiniz." diyerek gülümsedi ve el salladı.

Bunun üzerine kadın sanıklar, Oktar'ı kısa bir süre alkışladı. Oktar da sanıklara gülümseyerek, parmağını ağzına götürerek sessiz olmaları için işaret yaptı. Oktar, salona geri döndüğünde ise kadın sanıklara gülümsedi ve yerine oturdu.

Adnan Oktar, duruşmada da kadınlara iltifat etti

BABUNA BIYIK BIRAKTI

Öte yandan tutuklu sanık Oktar Babuna'nın, verilen arada diğer sanıklarla konuştuğu ve pos bıyık bıraktığı görüldü.

Aranın ardından başlayan duruşmada Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk’in, "Adnan Bey'in FETÖ'yü öven konuşmaları için neler diyeceksiniz?" sorusuna sanık Bora Yıldız, "Adnan Bey'in FETÖ'yü ağır eleştirilerini ben bizzat duydum. Adnan Bey, FETÖ'yü yerdiği için soruşturma geçirdi, ben de aynı soruşturmadan geçirildim. Ben FETÖ mağduruyum. İddianamede, Türkiye'ye dünyayı ele geçireceğimiz söyleniyor. Biz nereyi ele geçireceğiz? İki otobüsle bizi topladılar. FETÖ'yü alıp alıp bitiremiyorlar." dedi. Duruşma, yarına ertelendi.

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