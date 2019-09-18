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Adnan Oktar: Oynamaktan çok rahatsızım

Dün ilk defa hakim karşısına çıkan ve 'İngilizlerin oyunu' diyen Adnan Oktar, ardından yayınlarındaki kediciklerin oynamaları hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 18.09.2019 - 09:34..
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Adnan Oktar: Oynamaktan çok rahatsızım

Hakkında 420 yıldan 800 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Adnan Oktar, dün ilk savunmasını yaptı.

Oktar, ilk olarak kendine bir komplo kurulduğunu belirterek; "İngiliz derin devleti mahkemenizi kullanmak istiyor. Tayyip Bey'i devirmek istiyor. Tutuklandıktan sonra dolar 3.70'ten 5 liraya çıktı." dedi.

"DEKOLTELİ HANIMLARIN DA MÜSLÜMAN OLACAĞINI GÖSTERMEK İSTEDİM"

Savcının, "Size mehdi olup olmadığınızla ilgili sorular yöneltildi. Cevapladınız. A9 kanalında 'Mehdi zaten mehdi olduğunu söylemez.' diyorsunuz ama yayınlarınızda kendinizin mehdi olduğunu ima ediyorsunuz. Örgüt evlerinde, örgüt üyelerinin el yazılarıyla yazılmış, karıncalarla konuştuğunuz, hava olaylarını değiştirebildiğinizle ilgili notlar ele geçirildi. Savunmanızda da tutuklandıktan sonra doların arttığını söylediniz. Bunları örgütü diri tutmak için mi söylüyorsunuz?" sorusuna sanık Adnan Oktar, şu şekilde cevap verdi: "Ben burada dürüst davranıyorum. Seyyidim. Peygamberin soyundan olduğum için bu normal. Bu benzerlik belki 100 insanda çıkabilir. Mehdi olsam sarık cübbeyle çıkardım. Eğlenen insanların da dekolteli hanımların da Müslüman olacağını göstermek istiyordum. Yoksa ben oynamaktan çok rahatsızım. Bazı gelenekçi Müslüman kardeşlerim bunu yanlış anladı."

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