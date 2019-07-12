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Adnan Oktar soruşturması tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

DHA | 12.07.2019 - 13:05..
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Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 171'i tutuklu 226 kişi şüpheli, 125 kişi de müşteki olarak yer alıyor.

870 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Suç örgütü elebaşı Adnan Oktar hakkında istenen cezanın, detayları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Adnan Oktar’ın 870,5 yıla kadar hapsinin istendiği öğrenildi. Oktar hakkında, çok sayıda suç isnadı bulunuyor.

Adnan Oktar soruşturması tamamlandı

DOLANDIRICILIK, TEHDİT, KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS...

İddianamede; Oktar hakkında 'Hakaret' suçundan 2 yıla kadar, 'Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması' suçundan 15 yıla kadar, 'Dolandırıcılık' suçundan 15 yıla kadar, 'Tehdit' suçundan 2 yıla kadar ceza istenirken 'Kişisel Verilerin Kaydedilmesi' suçundan 82,5 yıla kadar, 'Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs' suçundan 40, suçun kamu görevlisine işlenmesinden 9 yıl hapis talep edildi. Yine Oktar'ın 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte, Örgüte Yardım Etme' suçundan 31 yıla kadar, '5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Etmek' suçundan 15 yıla kadar, 'Resmi Belgeyi Bozmak Yok Etmek Veya Gizlemek' suçundan7,5 yıla kadar, 'Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 5 yıla kadar ve 'Suçluyu Kayırma' suçundan 5 yıla kadar hapsi istendi.

Oktar'ın bu şekilde toplam 870,5 yıl hapsi istendi.

İddianamenin, örgütün iskeletini detayları ile anlatan 'çatı' niteliğinde olduğu kaydedildi.

 


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