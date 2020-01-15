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Adnan Oktar'ın aslancığından 69 bin liralık prezervatif

Yargılanması devam eden Adnan Oktar'ın grubundan Al Paçino kod adlı Serkan Demir'in 4 yılda 69 bin liralık prezervatif aldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 15.01.2020 - 10:26..
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Adnan Oktar'ın aslancığından 69 bin liralık prezervatif

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, 76'sı tutuklu 226 sanığın yargılandığı dava devam ediyor.

PREZERVATİF ALIMI MASAK RAPORUNDA

Örgütle ilgili MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporunda çarpıcı bilgiler yer aldı.

Raporda A9 TV'nin ortaklarından olan Al Paçino kod adlı Serkan Demir'in 29 Ağustos 2013-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında internet üzerinden 69 bin 765 lira değerinde prezervatif aldığı belirtildi.

Demir'in bu alışverişi bir internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiği ve 69 bin lira değerinde prezervatifi 194 ayrı işlemle aldığı, prezervatif karşılığı parayı da EFT'yle gönderdiği raporda yer aldı.

Adnan Oktar'ın aslancığından 69 bin liralık prezervatif

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