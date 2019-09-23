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Adnan Oktar'ın kediciğinden dans savunması

Adnan Oktar'ın yanında yer alan Aylin Atmaca; Program yaptıkları kanalın yüzde 5'ini dansın oluşturduğunu söyledi.

AA | 23.09.2019 - 17:59..
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Adnan Oktar'ın kediciğinden dans savunması

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda devam eden duruşmada, tutuklu sanık Aylin Atmaca, savunma yaptı.

FETÖ konusunu çok önemsediğini, CIA kontrollünde kan döken bir örgütle bağlantılı görünmenin kendisine çok ağır geldiğini aktaran Atmaca, arkadaşlarının hiçbirinin devletle, siyasetle bağlantılı olmadığını, sivil toplum kuruluşu olarak hareket ettiklerini ve ortak milli değerler kapsamında bir araya gelen insanlardan oluştuklarını savundu.

"MEHMET BARANSU'YA NASİHAT VERDİ"

Yayılmak, sayılarını arttırmak gibi bir amaçlarının bulunmadığını savunan Atmaca, FETÖ’nün kendilerine kumpas kurmaya çalıştığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Perk'in, "Bir beyanda Mehmet Baransu ve Emre Uslu’nun Adnan Oktar ile görüştüğü iddiaları var." demesi üzerine sanık Atmaca, "Mehmet Baransu ile görüştüm, programıma konuk oldu. 3-5 dakika Adnan Oktar ile görüştü. Adnan Bey, Mehmet Baransu’ya hükümetle ilgili nasihatını verdi. Bu kadardır." ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ BİLİYORDUK"

Atmaca, Perk’in "Kendinize operasyon olduğunu öğrenip, Adnan Oktar’a söylemişsiniz" demesi üzerine, "Bunu her gittiğim yerden duyuyordum. Sokaktaki insan da bunu söylüyordu. Adnan Bey de biliyordu. Hepimiz biliyorduk. Telefon bile açıp arkadaşlarıma söylüyordum." dedi.

Adnan Oktar'ın kediciğinden dans savunması

Mahkeme Başkanı Perk'in, "Etkin pişmanlıktan faydalanan bir kişinin ifadelerine göre, Rıza Sarraf dosyasında bilirkişilik yapan iki yabancı ismin sizin aracılığınızla Adnan Oktar ile görüştüğü, bu görüşmeden sonra Amerika’da bu davanın başladığı" iddialarını sorması üzerine Atmaca, şunları söyledi: "Ben bu kişileri hayatımda hiç görmedim. Bu ifadeyi veren kişiyi de 20 yıl önce gördüm. Bu iftira. Bu iki kişi geldiğinde de Adnan Bey canlı yayındaymış. Yayını kesmiyor. Arkadaşlarımızın ifadeleri var. Ben orada bile yokum. Hiçbir alakam, bağlantım yok. Görüşmüş olsam da suç değil ki. 4 yıl sonra bir adamın ne olacağını nereden bilebiliriz ayrıca. Bu olay kurgudur. Ben bu kişileri de tanımıyorum."

Adnan Oktar kedicikleriyle dans etti VİDEO

"GENÇLERE HİTAP ETMEK İÇİN DANS ETTİK"

Sanık Atmaca, A9 kanalının yayın politikasıyla ilgili sorulara da "Kanalda yüzde 95 imani sohbetler yapılıyor. Yüzde 5’lik dans ve müzik var. Gençlere hitap etmek gibi birçok şeyle açıklayabiliriz bunu." iddiasına bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın savunmasının tamamlanmasının duruşmaya öğle arası verdi.

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