taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.727
Euro
6.3202
Altın
1504.6
Borsa
101186.67
Gram Altın
277.044
Bitcoin
58402.56

Adnan Oktar'ın mahkemedeki ilk ifadesi

Bugün ilk defa hakim karşısına çıkan Adnan Oktar, kendisine yapılanın 'İngiliz derin devletinin oyunu' olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi | 17.09.2019 - 14:32..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Adnan Oktar'ın mahkemedeki ilk ifadesi

Hakkındaki suçlamalar nedeniyle 420 yıldan 871 yıla kadap hapsi istenen Adnan Oktar, Silivri Cezaevi'ndeki duruşma salonunda hakim karşısına çıktı.

Oktar, ilk sözlerinde kendisini savundu ve komplo yapıldığını belirtti. Adnan Oktar, yanındaki kişilerin kendisini çok sevdiklerini belirterek, verdikleri ifadelerde kendisine iftira attıklarını söyledi.

"BEN TUTUKLANINCA DOLAR 5 LİRA OLDU"

Mahkeme Başkanı'nın "Özgür iradeleriyle ifade vermediler mi diyorsunuz?" sorusuna karşılık Oktar; "Hayır, korktular. İngiliz derin devleti mahkemenizi kullanmak istiyor. Tayyip Bey'i devirmek istiyor. Tutuklandıktan sonra dolar 3.70'ten 5 liraya çıktı." dedi.

Adnan Oktar'ın tutuklanma görüntüleri

ADNAN OKTAR'A İSNAT EDİLEN SUÇLAR

İddianamede; örgüt elebaşısı Adnan Oktar hakkında ''Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme'', ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme'', ''Terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek'', ''Kasten adam öldürmeye teşebbüs'', ''5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Etmek'', ''Resmi belgeyi yok etmek'', ''Resmi belgede sahtecilik'', ''Nitelikli cinsel saldırı'', ''Çocuğun nitelikli cinsel istismarı'', ''6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek'', ''Eğitim öğretim hakkının engellenmesi'', ''Eziyet etme'', ''Şantaj'', ''Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'', ''Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'', ''Dolandırıcılık'', ''3628 Sayılı Kanuna Muhalefet'', ''Hakaret'', ''Tehdit'', ''Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek'', ''Suçluyu kayırma'' ve ''Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması'' suçlarından, toplam 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Adnan Oktar'a vatandaşlardan tepki VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Soylu-İmamoğlu Adnan Menderes'i anma töreninde

Soylu-İmamoğlu Adnan Menderes'i anma töreninde

120
Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye incir ikram etti

Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye incir ikram etti

158
Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

130
HDP il binası önünde battaniye gerginliği

HDP il binası önünde battaniye gerginliği

144
Zabıta 80 yaşındaki kadının tezgahını kaldırdı

Zabıta 80 yaşındaki kadının tezgahını kaldırdı

528
Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma

Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma

57
Burçin Orhon ile Süheyl Uygur’un kızı dansçı oldu

Burçin Orhon ile Süheyl Uygur’un kızı dansçı oldu

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir