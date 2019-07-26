Adnan Oktar'ın malikanesi moloz yığınına döndü

Kandilli'de 11 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda, Adnan Oktar suç örgütü çökertilmişti.

BELEDİYE KAÇAK YAPIYI YIKTI

Adnan Oktar'ın çok sayıda müridi ile birlikte kaldığı Kandilli'de bulunan evindeki antika eşyalar boşaltılırken, ardından kaçak olduğu tespit edilen bölümlerin belediye ekipleri tarafından titizlikle yapılan yıkımı günlerce sürmüştü.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Havadan görüntülenen Adnan Oktar'ın evinin bulunduğu alanın, eskisinden çok farklı olduğu görüldü. Birçok eklenti yapılarak büyütülen ana binanın, kaçak bölümlerinin yıkılmasından sonra oldukça sade bir hal alıp küçüldüğü görülüyor.

KAMELYALAR YOK OLDU

Evin bulunduğu alandaki birçok yapı ise tamamen yıkılmış durumda. Bu yapılardan geriye sadece moloz artıkları kaldı. Operasyon yapıldığında bahçe içinde yer alan kamelyaların, yıkımlarla birlikte yok olduğu gözlendi.