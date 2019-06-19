Adobe, Photoshop kullanılan görüntüleri algılayan yapay zeka geliştirdi

İnternet ortamında sahte bilgi ve haberleri yaymak için teknolojinin oldukça yoğun olarak kullandığı bir dünyada yaşıyoruz. Photoshop'un geliştiricisi Adobe, sahte bilgilerin önüne geçebilmek ve dünyayı daha güvenilir bir yer haline getirebilmek için yeni bir sistem geliştirdi.

Adobe, California Üniversitesi ile iş birliği yaparak Photoshop yazılımıyla düzenlenen insan yüzlerini anında tespit edebilen yeni bir yapay zeka sistemi oluşturdu.

SAHTE FOTOĞRAFLARIN ÖNÜNE GEÇECEK

Adobe'un yeni yapay zekası, Photoshop'un Face Aware Liquify özelliği ile düzenlenmiş fotoğrafları tespit edip yüzde 99'luk bir başarı oranına ulaşmış durumda. Yeni sistem, sadece düzenlenmiş görüntüleri tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda onları eski haline getirmeyi de başarıyor.

Adobe yetkililerinden yapılan açıklamaya göre yeni geliştirilen yapay zeka, özellikle internet ortamında hızlıca sahte haber yaymak için düzenlenen görüntülerin tespit edilmesinde büyük rol oynayacak.





Siz de yapay zeka teknolojilerine meraklıysanız, Türkiye için yapay zekanın öneminden bahsettiğimiz 'Yapay Zeka' yazı dizimizin ilk bölümüne aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.



