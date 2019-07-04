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Adana'da adrenalin olsun diye hırsızlık yaptılar

Adana'da motosikletli iki kişi, arkadan yaklaştıkları kadının çantasını çalarak yerde sürükledi. Yakalanan şüpheliler, ifadelerinde ise paraya ihtiyaçları olmadığını söyledi.

İHA | 04.07.2019 - 08:51..
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Çukurova ilçesinde yolda yürüyen Jale D. Ö. isimli kadının çantası, motosikletli 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. O anlar çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

YERDE SÜRÜKLEDİLER

Görüntülerde, spor motosikletin arkasında oturan şahsın, Jale D.Ö.’nün omzundaki çantayı tutarak çektiği görüldü. Kadın çantayı bırakmak istemeyince çekmenin şiddetiyle yere düştü. Bir süre yolda sürüklenen ve kol ve bacaklarından yaralanan kadına, çevredeki vatandaşlar yardım etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi.

Adana'da adrenalin olsun diye hırsızlık yaptılar VİDEO


Adana'da adrenalin olsun diye hırsızlık yaptılar

250 KAMERA İNCELENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, motosikletli iki kapkaççının yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 250 güvenlik kamerası görüntüsünü tek tek inceleyen polis, kapkaçın gerçekleştirildiği motosikleti yanmayan sol farından tespit etti. Kapkaççıların Ömer Y.  ile Furkan A.  olduğunu belirleyen polis, şahısları çabucak yakaladı.

Adana'da adrenalin olsun diye hırsızlık yaptılar

"HEYECAN OLSUN DİYE YAPTIK"

Tekstil atölyesinde çalıştıkları tespit edilen Ömer Y. ile Furkan A.’nın, çaldıkları çantayı Seyhan Baraj Gölü kenarında yaktıkları, içerisindeki cep telefonunu da göle attıkları belirlendi. Şahısların emniyetteki sorgularında, “Paraya ihtiyacımız yok. Adrenalin, heyecan olsun diye yaptık.” dediği öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘yağma’ suçundan adliyeye sevk edilen Ömer Y. ile Furkan A. tutuklandı.

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