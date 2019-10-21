Adres sormak için indi, başka araç çarptı

Nakliye işiyle uğraşan 34 yaşındaki İhsan Yeter, küçükbaş hayvan almak isteyen müşterisi ile yola çıktı.

Yeter, gidecekleri yeri bulamayınca adres sormak için Gaziantep-Nizip karayolunun bağlantı noktasında, 27 AAZ 638 plakalı kamyonetinden indi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ancak bu sırada İhsan Yeter'e, henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç çarptı. Sürücü kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, evli ve 2 çocuk babası İhsan Yeter’in hayatını kaybettiğini belirledi.

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından İhsan Yeter'in cansız bedeni, toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Jandarma ekipleri ise Yeter’e çarpıp kaçan sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.