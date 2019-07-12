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Adrian Lima'nın yeni aşkı bonkör çıktı

Dünyaca ünlü manken Adriana Lima, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'ta yeni sevgilisi Emir Uyar'la objektiflere yansımıştı.

Haber Merkezi | 12.07.2019 - 09:39..
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Yazar Metin Hara’dan sonra gönlünü yine bir Türk’e kaptıran Adriana Lima'nın,  şimdiki sevgilisi Emir Uyar'la Yunanistan tatili tam gaz sürüyor. İkili, önceki gün bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Çiftin, objektifler karşısında rahat tavrı dikkat çekmişti.

ADRIANA İÇİN PARAYA KIYIYOR

Lima aşkıyla tüm dünyanın gündemine oturan Emir Uyar, bonkör çıktı. Sosyetik iş adamı, önceki akşam Brezilyalı modelle Mikonos’taki bir restorana gitti. Uyar, 2 bin 180 euro gelen hesaba 3 bin euro ödeyerek toplam 820 euro bahşiş bıraktı.

Adrian Lima'nın yeni aşkı bonkör çıktı

METİN HARA'LI GÜNLER ESKİDE KALDI

Adriana Lima, Metin Hara ile birlikte olduğu zamanlarda sürekli dışarda ellerinde bir şeyler atıştırırken görüntüleniyordu.

Adrian Lima'nın yeni aşkı bonkör çıktı

Adrian Lima'nın yeni aşkı bonkör çıktı

Adrian Lima'nın yeni aşkı bonkör çıktı

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