Adriana Lima ile Loris Karius takipleşmeye başladı

Brezilyalı model Adriana Lima, geçen günlerde Instagram'a ''Kadınlar; kötü yetiştirilmiş erkekleri düzeltmek, büyütmek sizin göreviniz değil'' diye yazmış, ardından 1.5 yıllık sevgilisi, yazar Metin Hara'yı takipten çıkarmıştı. Bu gelişme çiftin ayrıldığı şeklinde yorumlanmıştı. Metin Hara ayrılığı yalanlasa da Adriana Lima'nın yaptıkları Türk yazarı yalanlar niteliğinde.

TAKİBE TAKİP

Beşiktaş'ın çapkın kalecisi Loris Karius, Türk yazar Metin Hara'yla ayrıldığı iddia edilen Brezilyalı model Adriana Lima'yı takibe aldı. Lima'dan Karius'un takibine karşılık gecikmedi.