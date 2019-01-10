Adriana Lima, Metin Hara'nın son fotoğrafını da sildi

Temmuz 2017'de başlayan aşklarıyla tüm dünyanın gündemine oturan Adriana Lima ve Metin Hara'nın ilişkisi geçen ay bitmişti.

Ayrılık sinyalini sosyal medyada kadın-erkek ilişkileriyle ilgili manidar mesajlar paylaşarak veren Victoria's Secret eski meleği, Metin Hara'yı da Instagram'dan çıkarmıştı. Ardından Metin Hara ile olan birçok fotoğrafını da sildi.

"ADRİANA'YA ULAŞAMIYOR"

Metin Hara ise ayrılık iddiasını, "18 Aralık'ta ABD'ye gidiyorum" diye yalanlamış; ancak daha sonra Adriana Lima'nın telefonunu değiştirdiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

METİN'İ GÖRMEK İSTEMİYOR

Adriana Lima'ya evlenme teklif edeceği iddia edilen Metin Hara'nın barışma girişimleri, Adriana Lima'nın yazarla görüşmek istememesi nedeniyle suya düştü.

Adriana Lima, önceki gün de Metin Hara'ya son vuruşunu yaptı. Brezilyalı model, Instagram profilinde kalan Metin Hara'yla çekilmiş son karesini de sildi.