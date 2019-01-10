taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4715
Euro
6.33265
Altın
1296.795
Borsa
90852.74
Gram Altın
228.815

Adriana Lima, Metin Hara'nın son fotoğrafını da sildi

Brezilyalı model Adriana Lima'dan, Metin Hara'ya son darbe geldi.

Haber Merkezi | 10.01.2019 - 11:20..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Adriana Lima, Metin Hara'nın son fotoğrafını da sildi

Temmuz 2017'de başlayan aşklarıyla tüm dünyanın gündemine oturan Adriana Lima ve Metin Hara'nın ilişkisi geçen ay bitmişti.

Ayrılık sinyalini sosyal medyada kadın-erkek ilişkileriyle ilgili manidar mesajlar paylaşarak veren Victoria's Secret eski meleği, Metin Hara'yı da Instagram'dan çıkarmıştı. Ardından Metin Hara ile olan birçok fotoğrafını da sildi.

"ADRİANA'YA ULAŞAMIYOR"

Metin Hara ise ayrılık iddiasını, "18 Aralık'ta ABD'ye gidiyorum" diye yalanlamış; ancak daha sonra Adriana Lima'nın telefonunu değiştirdiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

METİN'İ GÖRMEK İSTEMİYOR

Adriana Lima'ya evlenme teklif edeceği iddia edilen Metin Hara'nın barışma girişimleri, Adriana Lima'nın yazarla görüşmek istememesi nedeniyle suya düştü.

Adriana Lima, önceki gün de Metin Hara'ya son vuruşunu yaptı. Brezilyalı model, Instagram profilinde kalan Metin Hara'yla çekilmiş son karesini de sildi.

Adriana Lima, Metin Hara'nın son fotoğrafını da sildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çin'den ABD ve Kanada'ya Huawei misillemesi tehdidi

Çin'den ABD ve Kanada'ya Huawei misillemesi tehdidi

26
Chuck Hagel, Bolton'un Türkiye ziyaretini değerlendirdi

Chuck Hagel, Bolton'un Türkiye ziyaretini değerlendirdi

54
Koray Avcı saçlarını kestirdi

Koray Avcı saçlarını kestirdi

62
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a heykel açıklaması yapacak

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a heykel açıklaması yapacak

95
Dünya Bankası'ndan Türkiye yorumu

Dünya Bankası'ndan Türkiye yorumu

39
Aslı Enver'in eski hali

Aslı Enver'in eski hali

10
10 Ocak Perşembe günü kar tatili olan iller

10 Ocak Perşembe günü kar tatili olan iller

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir