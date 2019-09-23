taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7325
Euro
6.2952
Altın
1519.95
Borsa
100176.25
Gram Altın
280.001
Bitcoin
57111.05

Adriana Lima tuvalette poz verdi, sosyal medya sallandı

Adriana Lima'nın paylaştığı tuvalet pozu, takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Detay Haber | 23.09.2019 - 10:52..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Bir zamanlar Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen eski Victoria's Secret meleği Adriana Lima'nın tuvalet pozu, sosyal medyayı salladı.

BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI

Şu sıralar İngiltere’de olan Adriana Lima, önceki gün kız arkadaşlarıyla bir akşam yemeğinde buluştu. Lima, tuvalette kız arkadaşına verdiği pozu, sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

Adriana Lima tuvalette poz verdi, sosyal medya sallandı

Bu fotoğraf, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

EMİR UYAR İLE BİRLİKTE

Öte yandan Türkiye'de çok fazla tanınan ve hayranı bulunan güzel model, son olarak ünlü iş adamı Emir Uyar’la görüntülenmiş ve çiftin bir süredir birlikte oldukları öğrenilmişti. İkili, en son Yunanistan'da tatil yaparken kameralara yakalanmıştı.

Adriana Lima tuvalette poz verdi, sosyal medya sallandı

Adriana Lima tuvalette poz verdi, sosyal medya sallandı

Adriana Lima tuvalette poz verdi, sosyal medya sallandı

Adriana Lima tuvalette poz verdi, sosyal medya sallandı

Adriana Lima tuvalette poz verdi, sosyal medya sallandı

Adriana Lima tuvalette poz verdi, sosyal medya sallandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sergey Şoygu: Sibirya'ya dönmek en büyük hayalim

Sergey Şoygu: Sibirya'ya dönmek en büyük hayalim

24
Terör örgütü PKK'nın 59 aile üyesini şehit ettiği aşiret

Terör örgütü PKK'nın 59 aile üyesini şehit ettiği aşiret

112
İsrailli Araplar, başbakanlık için Gantz'ı önerdi

İsrailli Araplar, başbakanlık için Gantz'ı önerdi

12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı Müslümanlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı Müslümanlarla buluştu

100
Fatih Terim locada çıldırdı

Fatih Terim locada çıldırdı

71
Yargı reformunda ilk paketin detayları

Yargı reformunda ilk paketin detayları

60
Siirt'te 'ışık hadisesi' için yüzlerce kişi toplandı

Siirt'te 'ışık hadisesi' için yüzlerce kişi toplandı

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir