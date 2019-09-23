Adriana Lima tuvalette poz verdi, sosyal medya sallandı

Bir zamanlar Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen eski Victoria's Secret meleği Adriana Lima'nın tuvalet pozu, sosyal medyayı salladı.

BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI

Şu sıralar İngiltere’de olan Adriana Lima, önceki gün kız arkadaşlarıyla bir akşam yemeğinde buluştu. Lima, tuvalette kız arkadaşına verdiği pozu, sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

Bu fotoğraf, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

EMİR UYAR İLE BİRLİKTE

Öte yandan Türkiye'de çok fazla tanınan ve hayranı bulunan güzel model, son olarak ünlü iş adamı Emir Uyar’la görüntülenmiş ve çiftin bir süredir birlikte oldukları öğrenilmişti. İkili, en son Yunanistan'da tatil yaparken kameralara yakalanmıştı.