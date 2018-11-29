Adriana Lima'dan Metin Hara'ya evlilik mesajı

Metin Hara'yla evlilik yolunda olduğu iddia edilen Adriana Lima, mesajını sosyal medyadan verdi.

"ÖNCE KARIMA SORAYIM"

Lima, ''Üretken, akıllı bir kadınla evli olduğunu hayal et! O zaman dünyanın herhangi bir yerinde bir sorunun olduğunda şöyle söyleyeceksin: Önce karımı arayayım, o bir çözüm bulacaktır'' notunu yayınladı.

Metin Hara ile nikah masasına oturacağının sinyalini veren güzel model, ABD basınında da yankı uyandırdı.

"BENİ DÜNYANIN EN ŞANSLI ERKEĞİ YAPTIN"

18 yıldır Victoria's Secret defilelerinde boy gösteren 37 yaşındaki Adriana Lima, geçen günlerde son kez Victoria's Secret defilesinde boy göstermişti. Defilede gözyaşlarına boğulan Adriana Lima'ya Metin Hara şu sözlerle destek vermişti: "Hiçbir şey, gözyaşları içinde ağır çalışan bir kadının yüzünde gülücükler açmasından daha kutsal değildir. Sen beni dünyanın en şanslı erkeği yaptın. Ben senin gülmene şahidim."