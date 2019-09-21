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ADVENT sahaya çıktı, ilk atışında isabet sağladı

Türkiye'nin Savaş Yönetim Sistemi ADVENT, TCG Kınalıada gemisinden ilk fiili silah atışı yaptı.

İHA | 21.09.2019 - 16:37..
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Tamamen milli olan ADVENT, ilk atışında tam isabet ettirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Ağ Destekli Veri Entegre ’Savaş Yönetim Sistemi ADVENT’ ile TCG Kınalıada gemisinden ilk fiili silah atışlarının görüntüsünü paylaştı.

"BAŞARILI BİR ATIŞ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tamamen milli olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve HAVELSAN A.Ş. mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre 'Savaş Yönetim Sistemi ADVENT' ile TCG KINALIADA gemimizden ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi." denildi.

ADVENT hedefi tam isabetle vurdu İZLE

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