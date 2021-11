Yarış tutkunu fenomenler, İstanbul Karting Park’ta buluştu

“Binomo Go - Cup” adıyla 20 Kasım’da İstanbul Karting Park’ta düzenlenen turnuvaya sosyal medya dünyasından 12 fenomen ismi katıldı.

3’er takım halinde yarışan fenomenler takipçilerinden 4’er kişiyi de yarış boyunca tribünde ağırladı.

Her yaş grubunda oldukça popüler olan go kart, kısa süreliğine de olsa kendini F1 yarış pilotu gibi hissetmenin en iyi yollarından biri. Açık tekerlekli motor sporlarının en küçük dalı olarak bilinen go kartın geçmişi 1950’lere uzanıyor. İlk motorlu go kart, çim biçme makinesi motorunu şasiyle birleştiren iki komşu tarafından Kaliforniya'da inşa edildi. Bir yıl içinde endüstrileşen go kart, 70’lerin ortalarında İstanbul’da açılan ilk pistle ülkemize de taşındı. Yaklaşık 50 yılda ülkemizde de popülerliği artan go kart, irili ufaklı pek çok yarış pistinin açılmasına da sebep oldu. 1 kilometrelik pistiyle Maltepe’deki İstanbul Karting Park da bunlardan biri. Sonsuzluk şeklindeki pist, 133 ülkede faaliyet gösteren online ticaret platformu Binomo’nun ev sahipliğinde 20 Kasım’da gerçekleştirilen adrenalin dolu bir turnuvayla sosyal medya fenomenlerini, takipçileriyle birlikte ağırladı.

İnfluencerlar takipçilerini tribünde ağırladı

Binomo Go - Cup adı verilen turnuvada Sarı, Siyah ve Beyaz olarak 3 ayrı takım yarıştı. Yarışma parkurunda ilgi çekici ve enerji dolu bir sahne oluşturmak için, takımların yarış boyunca giyeceği sarı, yeşil ve beyaz kıyafetler tasarlandı. Sosyal medya ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden oluşan 3 Binomo Go - Cup takımının her birine bir influencer liderlik ederken, takipçileri arasından seçecekleri 4’er kişiyi de turnuva boyunca Binomo Go - Cup’ta ağırladı. Bu sayede sporsever sosyal medya takipçileri ve fenomenler bir araya geldi.

Sosyal medya fenomenleri yarış parkurunda

Parkura çıkan fenomenlerden ilki, bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Sihirli Annem’de canlandırdığı Kerem karakteriyle hafızalarda yer edinen Michele Cedolin. Binomo’nun finansal okuryazar olmak isteyenlere yatırım dünyasının kapılarını aralayan yeni podcast serisinde yer alan Michele Cedolin, beyaz takıma liderlik etti. Kazanan sarı takımın lideri sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan Mohamed Eid oldu. Sosyal medya hesabındaki seyahat videolarıyla fark yaratan siyah takımın lideri Ozan Aras’ın yanı sıra, Buket Akdağ, Mahmoud Makki, Tuana Schumacher gibi ünlü influencerların yer aldığı takımlarla birlikte izleyiciler heyecan dolu saatler geçirdi.

Sürpriz ödüller!

Farklı alanlardan birçok ziyaretçiyi ağırlayan Binomo Go - Cup etkinliği çeyrek final, yarı final ve final olmak üzere üç aşamadan oluştu. Etkinlik sonunda lider sarı takım madalya almanın yanı sıra, Binomo logolu sürpriz ödüller de kazandı Yeni nesil sosyal medya kullanıcılarıyla spor ve eğlence dünyasını bir araya getirmek için tasarlanan etkinlik izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Binomo Özel Projeler uzmanı Anne Kmel ise konuya dair düşüncelerini şu sözlerle aktardı: “Sadece finans sektörüyle sınırlı kalmayarak dünyada öne çıkan alanlarda da fark yaratmak istiyoruz. Bu temelde şekillendirdiğimiz Binomo Go - Cup etkinliğimiz, 20 Kasım’da İstanbul’un en büyük go kart parkuru olan Karting Park’da gerçekleşti. Turnuva boyunca yaşanan renkli sahneleri izlemek de büyük bir keyifti.”

Binomo’nun dünyasını keşfetmek için tıklayın.