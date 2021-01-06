Dünyada bir ilk! Premium ötesi yeni bebek bezi serisi: Sleepy Bio Natural

Oksijen üreten şeker kamışından, bebek bezine…

Modernleşen ve sanayileşen dünya, beraberinde hava kirliliğini ve pek çok sağlık sorununu da getiriyor. Küresel ısınma, doğayı ve tüm canlıları tehdit ediyor. Aldığımız her nefeste tükettiğimiz oksijenin azalması, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.

Ürünlerinde doğal içeriklere ve doğa dostu ham maddelere her geçen gün daha fazla yer veren Sleepy, bebeklere bugün olduğu gibi gelecekte de rahat bir nefes aldıracak yepyeni ve benzersiz Sleepy Bio Natural bebek bezi serisini üretti.

Premium üstü bebek bezi Sleepy Bio Natural’in içeriğinde yer alan biyopolimerler, şeker kamışından elde ediliyor. Petrol türevi ham maddelere göre şeker kamışı kökenli ham maddenin kullanımı, çevre sağlığı açısından iki yönlü avantaj sunuyor.

Bunlardan birincisi, ham maddeye dönüşecek şeker kamışı tarımının yaygınlaşmasıyla fotosentez yoluyla daha fazla oksijen kaynağı elde edilmesi.

İkincisi ise şeker kamışının biyopolimer hammaddesine dönüşme prosesinin, alternatif ham maddelere göre çok daha az karbondioksit salınımına neden olması. Yapılan araştırmaya göre biyopolimerler, kendi ağırlıklarının dört katına kadar karbondioksitin doğaya salınımını engelliyor.

Sleepy’nin en hassas, en emici, en yumuşak ve en çevreci bebek bezi

Uzun bir araştırma ve test döneminden sonra geliştirilen Sleepy Bio Natural bebek bezi, çevreci içeriğinin yanında temel fonksiyonu olan konfor ve emicilik yönüyle de mükemmel bir performans sergiliyor.

İçeriğindeki badem sütü proteini bebek cildine bakım sağlamaya yardımcı oluyor. Saf suyla dokumanın getirdiği yumuşaklık, daha hassas bir dokunuş sağlıyor. Doğal bambudan elde edilmiş lifler emiş hızını, organik pamuk lifleri ise kuruluğu arttırıyor.

Sleepy Bio Natural serisinde cırtlı bezin yanı sıra aynı niteliklere sahip külot bez ve ıslak bebek havlusu da yer alıyor.

Kendi segmentini yaratmaya aday, dünyada bir ilk…

Sleepy Bio Natural serisi içerik niteliği açısından dünyada benzersiz olduğu ve eşdeğer bir segment olmadığı için bebek bezi pazarında öncü marka olarak konumlanacağı ve ürünün süreç içerisinde kendi segmentini yaratacağı öngörülüyor.

Lansmana özel fiyatlar Trendyol’da

Sleepy Bio Natural bebek bezi ve ıslak havlu serisini deneyimlemek isteyen anne ve babalar Trendyol üzerinden lansmana özel fiyatlarla sunulan fırsatlardan yararlanabilirler.