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    Antalya'da kahvaltıya gelmeyen Emine, odasında ölü bulundu

    Alanya'da arkadaşlarıyla kaldığı evde sabah kahvaltıya kalkmayan Emine Karayılan, odasında ölü olarak bulundu.
    • 25.12.2022 - 15:12
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    Antalya'da kahvaltıya gelmeyen Emine, odasında ölü bulundu

    Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nden geçen yıl mezun olan ve arkadaşlarıyla beraber yaşayan Emine Karayılan (23), dün sabah kahvaltıya gelmedi.

    Karayılan kahvaltıya gelmeyince arkadaşları, odasına giderek kontrol etti.

    Karayılan'ın hareketsiz olması ve tepki vermemesi üzerine arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Emine Karayılan'ın öldüğü belirlendi

    Eve gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri, Karayılan'ın cansız bedenini, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre; Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Emine Karayılan'ın cenazesi, baba Hasan Karayılan'a ve ağabeyine teslim edildi.

    İlk belirlemeler

    Kalp rahatsızlığı bulunan ve ilk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü değerlendirilen genç kızın cansız bedeni, defnedilmek üzere Adana'nın Yüreğir ilçesine götürüldü.

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    Antalya da kahvaltıya gelmeyen Emine, odasında ölü bulundu #9


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