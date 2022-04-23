Belden aşağısı çıplan olan kimliği belirsiz şahıs, sokaklarda yürüyüp geçen arabalara el salladı. Vatandaşları tedirgin eden şahıs, güçlükle gözaltına alındı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi’nde bir şahıs, güpegündüz belden aşağısı çıplak bir şekilde sokaklarda yürüyüp yoldan geçen arabalara el salladı.

Vatandaşları tedirgin eden şahıs, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tarafından güçlükle gözaltına alındı.

O anlar kameraya yansıdı

İHA’nın haberine göre; şahsın çıplan bir şekilde caddede yürüyüp etrafa el salladığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Ayrıca görüntülerde, kimliği belirsiz olan şahsın polis tarafından gözaltına alınması da yer aldı.

Esenyurt’ta, sokağa yarı çıplak çıkan şahıs kamerada

