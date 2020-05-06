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    Gülçin Ergül: Beni aptal sarışın sanıyorlar

    Uzun zamandır gündemde olmayan şarkıcı Gülçin Ergül, takipçilerinin sorularını yanıtladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2020 - 08:47
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    Gülçin Ergül: Beni aptal sarışın sanıyorlar

    Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun eski solisti Gülçin Ergül, Instagram’daki canlı yayınında soruları yanıtladı.

    "HER YERİM ESTETİK DEĞİL"

    Bir takipçisinin “Neden hak ettiğiniz yerde değilsiniz?” sorusuna şarkıcı, “Her yerim estetikli değil ondandır ya da yeteri kadar güzel değilimdir.” cevabını verdi.

    "OYUNCULUKTA BAŞARILI OLMUŞUM"

    Ergül, ayrıca oyunculuk yaptığı dönemi de anlattı: “Demek ki oyunculukta başarılı olmuşum ki beni hala aptal sarışın sanıyorlar.”


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