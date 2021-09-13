Yolda yürüyen bir kadın, ters yönden giren hafif ticari aracın altında kaldı. Vücudunda kırıklar oluşan kadın hastaneye sevk edilirken sürücü emniyete götürüldü.

İstanbul Kağıthane'de pazardan dönen 52 yaşındaki Narin Demir, evine gitmek üzere girdiği sokakta, ters yönden gelen aracın altında kaldı.

20 yaşındaki Berkay Karadayı idaresindeki 34 DTS 546 plakalı araç, sokaktan çıkacağı esnada giriş yapan otomobile yol vermek için geri manevra yaptı.

O esnada hiçbir şeyden habersiz yürüyen kadın, kendisini görmediğini iddia eden sürücünün aracının altında kaldı. Metrelerce aracın altında sürüklenen kadına çarpan sürücü, çevredeki esnaf tarafından fark edilerek durduruldu.

ARACIN ALTINDA KALAN KADINI ESNAF KURTARDI

Esnaf, ardından el birliğiyle yaklaşık 1.3 tonluk aracı kaldırarak aracın altında kalan kadını kurtardı.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kağıthane'de araca yol vermek için geri manevra yapan sürücü kadını ezdi VİDEO

KOLLARI VE BACAKLARI KIRILAN KADIN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kolları ve bacakları kırılan kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.





SÜRÜCÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan sürücü Karadayı, polis ekiplerinin incelemelerin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



