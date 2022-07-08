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- Şanlıurfa’da, sosyal medyaya video çekerken kanala düştü
Şanlıurfa’da, sosyal medyaya video çekerken kanala düştü
Cep telefonu ile sosyal medya için video çeken Gülseren G., dengesini kaybedip sulama kanalına düştü. Gülseren G., polise ekipleri tarafından kurtarıldı.
- 08.07.2022 - 14:49
- Güncelleme : 08.07.2022 - 14:55
Şanlıurfa’da, Karşıyaka Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalı kenarında arkadaşlarıyla dolaşan Gülseren G., sosyal medya hesabında paylaşmak için video çekerken dengesini kaybetti.
DHA’nın haberine göre; Gülseren G. kanala düşünce, arkadaşları çevredekilerden yardım istedi.
Bölgeden geçen polis ekipleri kurtardı
Bu sırada bölgeden geçen polis ekipleri, kanala halat attı. Halata tutunan Gülseren G., polisin yardımıyla çıkarıldı.
Gülseren G., daha sonra bölgeye çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa’da, sosyal medyaya video çekerken kanala düştü VİDEO