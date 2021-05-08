Sivas'ta otomobil uçuruma devrildi

Uçuruma devrilen aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen kazada 60 yaşındaki Celal Kanal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAĞLIK EKİBİ SÜRÜCÜNÜN ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ

Celal Kanal yönetiminde ki 34 ZM 0783 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrilirken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede sürücü Celal Kanal’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.



