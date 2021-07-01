Euro
10.3421
0.15%
Dolar
8.704
0.06%
Altın
494.52
-0.13%
Borsa
1.356
-1.12%
Bitcoin
301.511
-3.78%
EXEN Coin
29.40
-3.51%
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Tokat'ta 5 çocuk, şeker sandıkları lavabo açıcıyı yemeye çalıştılar

    Tokat'ın Niksar ilçesinde şeker sandıkları lavabo açıcı yedikleri şüphesi ile hastaneye sevk edilen 5 çocuk taburcu edildi.
    • İHA
    • 01.07.2021 - 00:53
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 01:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tokat'ta 5 çocuk, şeker sandıkları lavabo açıcıyı yemeye çalıştılar

    İstanbul’dan memleketi Tokat’ın Niksar ilçesine tatile torunlarını beraberinde getiren Salise Kalebaş (59) hayatının şokunu yaşadı. Çocukların elinde lavabo açıcı maddeyi gören Kalebaş, sağlık ekiplerinden yardım istedi. 112 ekipleri tarafından Niksar’da yapılan ilk kontrollerin ardından çocuklar Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisine sevk edildi. Y. E.Ç. (5), H.Ç. (6), U.E.K. (4), M.A.K. (7) ve Y.K. (9) yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi.

    LAVABO AÇICIYI ŞEKER SANDILAR

    Kızı ve oğlunun çocuklarına bakan Salise Kalebaş, çocukların poşet içerisinde bulunan lavabo açıcıyı şeker sanarak ağızlarına almış olduklarını ifade ederek, “Çocuklar bu minik top şeklindeki lavabo açıcıdan ağızlarına birer ikişer tane almışlar. Ama bize ‘ağzımızı biber yaktı’ dediler. Sonra kız çocuklarından birisi ne yediklerini bana gösterince lavabo açıcı olduğunu anladım” dedi.

    Tokat'ta 5 çocuk, şeker sandıkları lavabo açıcıyı yemeye çalıştılar VİDEO

    Tokat ta 5 çocuk, şeker sandıkları lavabo açıcıyı yemeye çalıştılar #1

    "AİLELER ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKSIN"

    Kalebaş, ailelerin çocuklarını biran olsun gözünün önünden ayırmaması tavsiyesinde bulunarak, “Çocuklara çok sahip çıkmaları, dikkatli olmaları lazım. Çünkü ben gözümden kaçırdım, onlar da kaçırmasınlar” diye konuştu.

    Tokat ta 5 çocuk, şeker sandıkları lavabo açıcıyı yemeye çalıştılar #2

    "ŞEKER SANDILAR, AĞIZLARINA ALDILAR"

    Kız çocuklarından Y.K (9) evin alt katında kavanozda bulunan lavabo açıcı maddeye şeker sandıklarını ifade ederek, “Şeker sandılar ağızlarına aldılar, ben de elime aldım baktım. Elimi yaktı attım” dedi. 7 yaşındaki M.A.K ise şeker sandığı maddeyi ağzına aldığını, dili yandığını kaydetti.

    Tokat ta 5 çocuk, şeker sandıkları lavabo açıcıyı yemeye çalıştılar #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir