Af çalışması seçimlerden sonra Meclis'te

MHP'nin teklifiyle gündeme gelen af yasası gündemdeki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklaması, kader mahkumlarını heyecanlandırmaya yetti.

"ADALET BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASI VAR"

Esenler'de katıldığı programda konuşan Erdoğan, Adalet Bakanlığı'nın afla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü seçimlerden sonra Meclis'in gündemine alınacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Değerli kardeşlerim; konuyu bilmeden, konunun teferruatına hakim olmadan sizlere ayak üstü vereceğim cevap aldatıcı olur. Ben sizleri aldatamam. Ancak şu anda Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var. Temenni ederim ki bu çalışmada sizlerin yakınları da bunun içine dahil olur.





HERKESİ SERBEST BIRAKMAK OLMAZ

Çünkü herkesi kusura bakmayın, herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var.

SEÇİMLERDEN SONRA MECLİS'TE

İnşallah bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanları, dediğim gibi inşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek."