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Af çıkarsa tahliye olacak kişi sayısı

MHP'nin gündemde tuttuğu ve bu dönemde Meclis'e gelmesi planlanan af yasası yürürlüğe girerse; 129 bin kişi tahliye olacak.

Haber Merkezi | 28.10.2019 - 09:31..
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Af çıkarsa tahliye olacak kişi sayısı

Geçtiğimiz yıl Milliyetçi Harekat Partisi'nin (MHP) açıklamasıyla konuşulmaya başlanan; AK Parti'nin ise önce karşı çıktığı, sonra sıcak baktığı 'af yasası'nda en çok merak edilen konulardan biri de cezaevlerinde bulunan kaç kişinin tahliye olacağı.

İLK ETAPTA 93 BİN KİŞİ

MHP'de af yasasını hazırlayan ve kamuoyuna açıklayan ekibin başında olan Feti Yıldız, Twitter hesabından tahliye sayısıyla ilgili sayıları paylaştı.

Yıldız, 14 Eylül 2019 itibarıyla cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü 284 bin 624 kişinin bulunduğunu, tekliflerinin yasalaşması halinde de ilk etapta 93 bin toplamda ise 129 bin kişinin tahliye olacağını açıkladı.

Af çıkarsa tahliye olacak kişi sayısı

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