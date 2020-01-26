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AFAD: 788 artçı deprem meydana geldi

Elazığ 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 788 artçı sarsıntı meydana geldi

AA | 26.01.2020 - 18:18..
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AFAD: 788 artçı deprem meydana geldi

Elazığ'daki depremde can kaybı 38'e yükseldi. Şu ana kadar 45 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığı açıklandı. Enkaz altında olduğu bilinen 3 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Elazığ depremiyle ilgili AFAD son durumla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre  6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 788 artçı sarsıntı meydana geldi.

AFAD'ın açıklamasıında Elazığ şehir merkezinde bir binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, iki bina enkazında da tarama faaliyetlerinin devam ettiğini aktarıldı.

6 MİLYON LİRA ACİL YARDIM ÖDENEĞİ

Bölgede depremden etkilenen vatandaşların barınmadan beslenmeye, sağlıktan psikososyal desteğe kadar tüm ihtiyaçlarının karşılandığı vurgulanan açıklamada, "AFAD Başkanlığı, gerektiğinde kullanılması amacıyla Elazığ Valiliği emrine 3 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 3 milyon lira olmak üzere toplam 6 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi" ifadeleri kullanıldı.

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