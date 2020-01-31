Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu, merkezi Sivrice ilçesi olan Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, toplanan bağış ve yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

KONTEYNER SEVKLERİ BAŞLADI

Mehmet Güllüoğlu, vatandaşların barınması için deprem bölgesi Elazığ'a konteynerlerin sevkinin başladığını belirterek,"Konteynerlerin sevki başladı, hedefimiz çalışmaları iki hafta içerisinde bitirmek. Konteyner alanların önemli kısmı altına zemin hazırlamak. Önümüzdeki iki hafta içerisinde altyapı çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Çadır, okul, spor salonu gibi geçici barınma alanları bu süreçte hizmet vermeye devam edecek. İlk başta bin konteyner, sonra ihtiyaca göre bin konteyner, Sivrice için de 200 konteyner planlamamız var." dedi.

AFAD Başkanı: 81 milyon liranın üzerinde bağış geldi

"EN DOĞRU YARDIM TÜRÜ NAKDİ YARDIMDIR"

"Elazığ'daki afetzedelere en doğru yardım türü nakdi yardımdır." diyen Güllüoğlu, konteyner kent kurulmasıyla ilgili de belirlenen alanda alt yapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

BAĞIŞ 81 MİLYONU GEÇTİ

AFAD'ın başlattığı yardım kampanyasını anımsatan Güllüoğlu, kampanyanın şeffaf şekilde yürütüldüğünü, hem AFAD hem de bir televizyon kanalındaki kampanyaya 81 milyon liranın üzerinde bağış geldiğini bildirdi.

Güllüoğlu, televizyon kanalındaki kampanyada yapılan taahhütlerin de yerine getirilmeye başladığını söyledi.



"AÇIKTA KALAN KİMSE YOK"

Aynı zamanda AFAD Başkanı Güllüoğlu, "Açıkta kalan kimse olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Okullarımız ve spor salonlarımızda hala boş kapasite var." değerlendirmesinde bulundu.