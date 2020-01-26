AFAD: Depremin saati bilinemez

Önceki akşam Elazığ'da meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremin ardından özellikle sosyal medyada depremin saati ve yerini bildiğini söyleyen Tayvanlı bir kişinin paylaşımları çok konuşuldu.

TAYVANLI SÖZDE UZMANA 6 BİN DOLAR CEZA

Aynı kişi önümüzdeki günler için de deprem tahmini yapmaktan geri kalmadı. Çinli olduğu söylenen ancak Tayvanlı çıkan sözde deprem uzmanına geçtiğimiz günlerde; halkı galeyena getirdiği gerekçesiyle ülkesinde de 6 bin dolar para cezası kesildi.

"SAAT TAHMİNİ YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bir depremin gün ve saatinin önceden kestirilmesinin teknolojik imkanla mümkün olmadığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bir depremin gün ve saati verilerek önceden kestirilmesi günümüzün teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın spekülatif bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.