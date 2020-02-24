AFAD gönüllüsü olmak için 8 ayda 102 bin başvuru

2019'un Temmuz ayında "Afetlere Hazırlık Yılı" ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllülük sistemini uygulamaya aldı.

AFAD gönüllüsü aday sayısı, sistemin kamuoyuna duyurulduğu günden bu yana 102 bin kişiye ulaştı.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

İstanbul 12 bin 480 kişiyle gönüllü sayısında ilk sırada yer alırken bu kenti 4 bin 108 kişiyle Ankara, 2 bin 5 kişiyle İzmir, 1698 kişiyle Bursa ve 1487 kişiyle Kocaeli takip etti.

Gönüllülük sistemine başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla (https://gonullu.afad.gov.tr) portalına yönlendiriliyor.

Adaylar, gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebiliyor.

GÖNÜLLÜLERE ÜÇ AYRI SINIFLANDIRMA

AFAD Gönüllü Eğitim Programı, çevrimiçi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerinden oluşuyor.

Gönüllüler, afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında görev alacak şekilde, yetkinlikleri ve aldıkları eğitime göre üç ayrı seviyede sınıflandırılıyor.

"Temel AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı", "Destek AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı" ve "Uzman AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı" ile seviye seviye AFAD gönüllülerinin eğitilerek afet farkındalığının artırılması, afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Sistem, vatandaşların afet ve acil durumların her safhasında görev alabilecek AFAD gönüllüsü olmasına imkan tanıyor.

Böylece her vatandaşın yakınlarında, afet ve acil durumlar konusunda yeterli eğitim ve beceriye sahip, ne yapacağını bilen bir AFAD gönüllüsü bulunabilecek.

Gönüllülere, sertifikasyon seviyelerine göre profesyonel AFAD ekipleriyle saha çalışmalarına katılabilme imkanı da tanınıyor.