Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken, göçük altında kalan Azize isimli bir kadın, arama kurtarma ekibi ile telefon bağlantısı ile iletişim kurdu.

''AŞAĞIDAKİ HERKESİN ANNESİ ŞU ANDA SENSİN''

Arama kurtarma ekibi Azize isimli kadına, "Sen bir annesin. Aşağıdaki herkesin şu anda annesi sensin. Bizim tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Tüm güç sende. Sen daha güçlü olacaksın. Ağlamıyorsun sakin olup hepsine destek oluyorsun.'' dedi.

Elazığ'da AFAD görevlisinin enkaz altındaki bir kadınla konuşması

''HEPSİNİ KONUŞTUR, KİMSE UYUMASIN''

AFAD görevlisi enkaz altındaki kadına sakin olması gerektiğini ve enkaz altında bulunan diğer yakınlarına da seslenerek onları uyanık tutması gerektiğini belirterek, "Telefonunun şarjı bitmesin. Telefonunu kendinden uzak tutma. Eşin konuşuyor mu? Konuşabilen herkese seslen. Hepsini konuştur. Hiçkimse uyumasın. Herhangi birinin sesi kesildiği zaman hemen bize seslen biz yukarıdayız. Burnunuzdan nefes alın ağızınızdan verin. Korkacak birşey yok hepimiz yukarıdayız sakin olun.'' dedi.