AFAD uyardı: Her yerde afet çantanız olsun

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afet ve acil durum çantasının sadece evlerde değil, iş yerlerinde ve araçlarda da bulundurulması gerektiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, toplumu afetlere karşı bilinçlendirme amacı taşıyan "Afetlere Hazılırlık Yılı" projesinin üçüncü ayına girildiği, bir yıl süresince her ay bir başka konunun işleneceği projenin Eylül temasının "Afet Çantası" olduğu belirtildi.

AFET ÇANTASINDA NELER OLMALI

Afet ve acil durum çantasında bulunması gerekenlerin aktarıldığı açıklamada, afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçların temin edilebileceği yerlere ulaşmanın zor olabileceği, küçük yaralanmalar varsa kişinin bunları kendisinin gidermesinin gerekebileceği ifade edildi.

"ÇOCUKLARINIZA DA ÖĞRETİN"

Bu tip durumlar için, afet ve acil durum çantasının içinde olması gerekenlerin doğru belirlenmesinin ve çantanın kolay ulaşılabilecek bir yerde saklanmasının önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her aile ortak bir afet ve acil durum çantası hazırlayabileceği gibi, her bir birey için ayrı çantalar da hazırlanabilir. Özellikle çocuklu ailelerde, çocukların çanta hazırlama süreçlerine dahil edilmesi, küçük yaşta afet bilinci kazandırılmasına katkı sağlayacaktır. Afet ve acil durum çantası sadece evlerde değil, iş yerlerinde ve araçlarda da bulundurulmalıdır. Ayrıca okullar ve sınıflarda da öğretmen eşliğinde afet ve acil durum çantası hazırlanması ve kolay ulaşılabilecek bir yerde saklanması da afetlere hazır toplum olma yolunda atılacak önemli bir adımdır. Bunun yanında, yaşlı ve engelli bireyler ile evcil hayvanların özel ihtiyaçlarının da çantaya eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca bozulma ihtimali olan malzemeler için çantanın 6 ayda bir gözden geçirilmesi de büyük önem arz etmektedir."

AFET ÇANTASINDA OLMASI GEREKENLER

AFAD'ın internet sitesinde, bir afet antasında olması gerekenler sıralandı.

Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir.

Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır.

ÇOCUKLARA UYARILAR

Bunun için öğretmeninizle birlikte ihtiyacınız olabilecek şeyleri belirleyip, çantanızı sınıfınızda öğretmeninizin kolay ulaşabileceği bir yerde saklamalısınız. Engelli bireylerin özel ihtiyaçlarıyla alakalı çantanızın içine eklemeniz gerekenleri de unutmamalısınız. İçinde bulunan yiyecek ve içecekleri düzenli olarak kontrol edip, bozulmadan nasıl saklamanız gerektiğini büyüklerinizden öğrenmelisiniz.

Afet ve Acil Durum Çantasının İçerisinde Neler Olmalı?

Gıda

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

Önemli belge fotokopileri

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

Zorunlu Deprem Poliçesi

Diplomalar

Pasaport, banka cüzdanı vb.

Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

Giyecekler

İç çamaşırı

Çorap

Yağmurluk

İklime uygun giysiler

Su

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

Hijyen malzemeler

Sabun ve Dezenfektanlar

Diş fırçası ve macunu

Islak mendil

Tuvalet kâğıdı

Hijyenik ped

Diğer malzemeler

İlk yardım çantası

Uyku tulumu veya battaniye

Çakı, düdük, küçük makas

Kâğıt, kalem

Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

