AFAD'dan deprem açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 16:37 sularında meydana gelen depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Depremin Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana geldiğini, 4.7 büyüklüğünde olduğu ve 7 km derinlikte olduğunu duyurdu.



FARKLI FAY HATLARINDA MEYDANA GELDİ

Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisini veren AFAD yetkilileri, meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ile bu sabah Şarköy yakınlarında oluşan depremler farklı fay segmentleri üzerinde meydana geldiğini bildirdi.