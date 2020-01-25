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AFAD'dan deprem bölgesine yardım açıklaması

AFAD, herhangi bir karışıklığa yol açmamak için Cumhurbaşkanlığının bildirdiği çerçeve dışında depreme ilişkin yardım çağrısında bulunulmamasını istedi.

AA | 25.01.2020 - 15:41..
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Elazığ'da yaşanan şiddetli depremin ardından tüm Türkiye, yardım toplamak ve ulaştırmak için seferber oldu.

Birçok kurum ve kuruluştan, sivil toplum örgütünden yapılan yardım çağrılarının karışıklığa neden olmaması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bilgilendirme yaptı.

"AFAD DIŞINDA YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMAYIN"

AFAD, herhangi bir karışıklığa yol açmamak için Cumhurbaşkanlığının bildirdiği çerçeve dışında depreme ilişkin yardım çağrısında bulunulmamasını istedi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ ve Malatya depremiyle ilgili, kamu kurum ve kuruluşlarından ve bazı vatandaşlardan sosyal medya mecralarında yardım talebinde bulunduğunun gözlemlendiği ifade edildi.

"YARDIMLAR AFAD KOORDİNESİNDE YAPILACAK"

İhtiyaçların Cumhurbaşkanlığının bildirdiği çerçevede, AFAD Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Yardım yapmak isteyenlerin bu konudaki istek ve hassasiyetlerini anlıyoruz. Ancak herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza çağrımız, ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin toplama ehliyetinin AFAD Başkanlığı koordinesinde olduğunu hatırlatırız." ifadelerine yer verildi.

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