taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6679
Euro
6.195
Altın
1504.58
Borsa
101940.34
Gram Altın
274.092
Bitcoin
46035.25

AFAD’dan sosyal medya uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İstanbul’daki depreme ilişkin sosyal medyada dolaşan asılsız bilgilere itibar edilmemesini istedi.

İHA | 26.09.2019 - 23:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
AFAD’dan sosyal medya uyarısı

Megakent İstanbul, bugün şiddetli bir depremle sallandı.

AFAD verilerine göre; Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 13.59'da meydana gelen deprem 5.8 büyüklüğünde, 7 kilometre derinlikteydi.

Depremin meydana gelmesinden sonra uzmanlardan çok sosyal medyada asparagas bilgiler kol gezmeye başladı. Bu bilgiler de vatandaşları ister istemez korku ve paniğe sevk ediyor..

AFAD da bu bilgi kirlilikleri üzerine vatandaşlara sosyal medya uyarısı yaptı...

"DEPREMİN SAATİ TARİHİ ÖNCEDEN BİLİNEMEZ"

AFAD’ın resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada, “Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur” denildi.
AFAD’dan sosyal medya uyarısı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

425
GoPro'lu teröristin öldürüldüğü anlar

GoPro'lu teröristin öldürüldüğü anlar

343
Kadın spikerler deprem anında canlı yayındaydı

Kadın spikerler deprem anında canlı yayındaydı

64
Kamil Koç otobüslerinden host ve hostesler kalkıyor

Kamil Koç otobüslerinden host ve hostesler kalkıyor

318
İstanbul Valiliği: Okullar tatil edildi

İstanbul Valiliği: Okullar tatil edildi

105
Selman, Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğunu kabul etti

Selman, Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğunu kabul etti

187
Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama

236
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir