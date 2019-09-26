AFAD’dan sosyal medya uyarısı

Megakent İstanbul, bugün şiddetli bir depremle sallandı.

AFAD verilerine göre; Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 13.59'da meydana gelen deprem 5.8 büyüklüğünde, 7 kilometre derinlikteydi.

Depremin meydana gelmesinden sonra uzmanlardan çok sosyal medyada asparagas bilgiler kol gezmeye başladı. Bu bilgiler de vatandaşları ister istemez korku ve paniğe sevk ediyor..

AFAD da bu bilgi kirlilikleri üzerine vatandaşlara sosyal medya uyarısı yaptı...

"DEPREMİN SAATİ TARİHİ ÖNCEDEN BİLİNEMEZ"

AFAD’ın resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada, “Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur” denildi.

