Afet bölgesinde kurulan sandıkta AK Parti birinci

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremde oy kullanılacak binaların hasar görmesi üzerine oylarını çadırda kullanan depremzede seçmeninin sandığında, kesin olmayan sonuçlara göre oyların çoğunluğunu AK Parti adayları kazandı.

SANDIKLARDA AK PARTİ ÇOĞUNLUKTA

Çadırda kullanılan oylarda yapılan sayımlarda kesin olmayan sonuçlara göre, Oğuz Mahallesi'nde kurulan çadırdaki sandıkta yapılan sayımlarda Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti adayı 114, İyi Parti adayı 58, DSP adayı 1, BTP adayı 1, HDP adayı 2, SP adayı 2, DP adayı 1 oy aldı, 14 oy ise geçersiz sayıldı.

Yapılan sayımlarda Acıpayam Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin adayı 108, CHP 65, SP 2, BBP 1, VP 1 oy aldı, 16 ise oy geçersiz sayıldı. Depremzedelerin sandığından Belediye meclis üyeliği için de AK Parti 108, CHP 67, SP 2, BBP 1, VP 1 oy alırken 14 oy da geçersiz sayıldı.