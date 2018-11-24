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Afet uyarıları için siren ve ezan sistemi birleşecek

Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında geliştirilen "İkaz ve Alarm Sistemlerinin Merkezi Ezan Sistemine Entegre Edilmesi" projesi kapsamında protokol imzalandı.

Haber Merkezi | 24.11.2018 - 09:01..
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ezan

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaeli'de nüfusun ve yeni yerleşim yerlerinin artmasıyla yetersiz kaldığı düşünülen siren sisteminin, merkezi ezan sistemiyle entegre edilmek üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından "İkaz ve Alarm Sistemlerinin Merkezi Ezan Sistemine Entegre Edilmesi" projesi geliştirildi.

İLK DEFA UYGULANACAK

Türkiye'de ilk defa Kocaeli'de uygulanacak ve kentin tümüne hizmet vermek üzere tasarlanan proje, Aselsan tarafından üretilen yazılımın telsiz sisteminin 10 bölge aktarıcısına monte edilmesiyle camilerden ikaz, anons yapabilme imkanını sağlayacak.

Protokole göre, bölge aktarıcılarındaki cihazların montajı ve bakımlarını İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, camilerdeki cihazların çalışır halde tutulmasının sorumluluğu İl Müftülüğü tarafından sağlanacak.

EZAN SİSTEMİNE ENTEGRE ÇALIŞACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Hüseyin Aksoy, projenin öneminden bahsederek, kentteki siren sistemi kapasitesinin arttırılması açısından çok değerli bir çalışma yapıldığını kaydetti. Enerji kesintilerinde sistemin işlevselliğinin arttırılması gerektiğini ifade eden Aksoy, siren sisteminin 3 ay içerisinde merkezi ezan sistemine entegre şekilde çalışacağını bildirdi.

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