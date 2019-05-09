Afgan çocuğun protez bacak sevinci

5 yaşındaki Ahmed Rahman, yalnızca 8 aylıkken Taliban ve Afgan hükümet güçleri arasındaki çapraz ateşte tek bacağını kaybetmişti.

8 AYLIK AHMED ÇATIŞMA SONRASI AYAĞINI KAYBETTİ

Açılan ateşte kurşun denk gelen ve yaralanan 8 aylık Ahmed'in bacağı kesilmek zorunda kalmıştı. Aynı çatışmada kardeşi Salima da yaralanmıştı.

YENİ PROTEZ BACAĞINA KAVUŞUNCA HAVALARA UÇTU

Kabil'de Ahmed'i tedavi eden ortopedi merkezine göre bu, küçük çocuğun 3. protez bacağı.

4 yıl süren fizyoterapiyi tamamladıktan sonra yeni protez bacağına kavuşan Ahmed özgürce yürüyebilmenin sevincini dans ederek gösterdi.

Protez bacağı takıldıktan sonra dans eden Afgan çocuk

Afganistan'da uzun yıllardır devam eden savaşın vurduğu çocuklardan biri Ahmed. Birleşmiş Milletler tarafından şubat ayında yayımlanan bir rapora göre, geçen yıl Afganistan'daki savaşta en az 927 çocuk hayatını kaybetti.