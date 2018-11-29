Afgan çocuk Kayseri'de sağlığına kavuştu

Kalp damarlarında bulunan sorun nedeniyle yaşam mücadelesi veren 1,5 yaşındaki Agan asıllı çocuk, Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.

3 AY ÖNCE KAYSERİ'YE GELDİLER

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak İran'a yerleşen Muhammedi ailesi, burada çocuklarının tedavisi için gittikleri hastanenin 40 bin lira istemesi sonucu yakınlarının tavsiyesi üzerine 3 ay önce Kayseri'ye geldiler. Burada tedavi görmeye başlayan Afgan çocuk başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Anne Nazife Muhammedi yapmış olduğu açıklamada, "Para alınmadan çocuğum ameliyat edildi. Şimdi çocuğum iyi. Türkiye'ye yardımları için teşekkür ediyorum. Anne olarak çok mutluyum, çocuğum Türkiye'de sağlığına kavuştu. Çevremdeki insanlar ev için, her şey için yardımcı oluyorlar." dedi.

TABURCU EDİLECEK

Kayseri Şehir Hastanesinde görev yapan çocuk kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Mustafa Argun, ailenin kendilerine başvurduğunda, hastanın ellerinde, dudaklarında morarma ve kalp yetersizliğinin mevcut olduğunu bildirdi. Argun, gerekli cerrahi müdahaleyi yaptıkları hastalarını kısa bir sürede şifayla taburcu edeceklerini söyledi.

TEDAVİ OLMASAYDI HAYATINI KAYBEDECEKTİ"

Tedavi edilmese hayatını kaybedeceğini belirten doktor Mustafa Yılmaz, "Toplumda bu gibi durumlarla çok sık karşılaşılmıyor. Özellikle kardiyak tip dediğimiz bu çocuğumuzda da görülen bu tip, daha nadiren olarak görülüyor. En geç ilk 6 ayda tedavi edilmesi gereken durum bu çocukta bize 15'inci ayda geldi. Müdahale edilmeseydi ilerleyen dönemlerde ciddi kalp yetmezliği derinleşecekti, sık akciğer enfeksiyonuna maruz kalacaktı. Çok büyük ihtimalle 1-2 yıl içerisinde hayatını kaybedecekti." ifadelerini kullandı.