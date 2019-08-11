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Afgan çocuk terliğini almak için girdiği ırmakta kayboldu

Kırıkkale Bahışlı'da Afganistan uyruklu 10 yaşındaki Saile Vatandus terliğini almak için girdiği ırmakta kayboldu.

DHA | 11.08.2019 - 20:04..
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6 ay önce ailesiyle birlikte Bahşılı ilçesine gelen Saile Vatandus, arkadaşlarıyla Kızılırmak kenarında oynarken, terliğini suya düşürdü.

IRMAKTA ARANIYOR

Vatandus, akşam 18.00'de iddiaya göre terliğini almak için suya girince sürüklenerek gözden kayboldu. Arkadaşları, jandarmaya haber verdi. Jandarma ile birlikte gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ırmakta arama çalışması başlattı.

İtfaiye bünyesindeki dalgıç ekibi, suya girerek küçük çocuğu ararken, diğer ekipler de ırmak kenarında tarama çalışması yaptı. Şu ana kadar yapılar aramalarda çocuk bulunamadı. Arama çalışmaları sürdürülüyor.

Afgan çocuk terliğini almak için girdiği ırmakta kayboldu



Afgan çocuk terliğini almak için girdiği ırmakta kayboldu

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