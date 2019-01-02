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Afgan hırsızlar, Afgan aileleri bağlayıp soydular

Sakarya Geyve'de gece yarısı girdikleri 2 evde, Afgan uyruklu aile üyelerini el ve ayaklarını bağladıktan sonra soyan, Afgan uyruklu 6 kişi yakalandı.

DHA | 02.01.2019 - 15:08..
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Gece yarısı Geyve'de yüzleri maskeli kimliği belirsiz kişiler, Afgan uyruklu 2 ailenin yaşadığı evlere girdi.

TEHDİT ETTİLER

Aile üyelerini el ve ayaklarını bağlayarak etkisiz hale getiren soyguncular, toplam 24 adet cep telefonu, 1 adet laptop, 1 adet tablet, 1 adet kol saati ve yaklaşık 5 bin TL'yi aldı. Ev sahiplerini, "Polise ve kimseye haber vermeyin" diyerek bıçak ve silahla tehdit eden soyguncular kaçtı. Soygunlar, Afgan aileleri, yakınlarının bağlı halde bulmasıyla ortaya çıktı. Hemen haber verilen polis, çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

HIRSIZLAR DA AFGAN UYRUKLU ÇIKTI

Yapılan incelemelerde şüphelilerin Afganistan uyruklu N.A.Z.(20), F.M.(20), S.Z.(20), O.R.(22), T.B.Z.(22) ve M.H.B.D.(23) olduğu tespit edildi. 6 şüpheli, olaydan kısa süre sonra saklandıkları adreslerde yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.A.Z., F.M., O.R. ve T.B.Z. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.H.B.D. ve S.Z. adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüpheliler sınır dışı edildi. Çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

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