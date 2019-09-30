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Afgan uyruklu bir kişi taksiciyi boğazından bıçakladı

İstanbul'da bir taksici, kendisini gasbetmek isteyen müşterisi tarafından bıçakla boğazından yaralandı. Taksicinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA | 30.09.2019 - 09:10..
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Taksi şoförü Musa Anık saat 20.00 sıralarında Florya'dan bir müşteri aldı.

Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen yolcu, Zeytinburnu'na gitmek isteğini söyledi. Yeşilkent Mahallesi'nde bir sokakta ineceğini söyleyen adam ineceği yere geldiğinde cebindeki bıçağı çıkardı.

Afgan uyruklu bir kişi taksiciyi boğazından bıçakladı

POLİS LİNÇTEN KURTARDI

Taksi şoförü Anık'ın boğazına bıçağı dayayan yolcu paraları istedi. Anık, kendini korumak isterken, bu sırada şüpheli, taksi şoförünü boğazından bıçakladı. Kaçmaya çalışan Afganistan uyruklu şüpheliyi çevredeki vatandaşlar yakalandı. Linç edilmek istenen gaspçı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden alındı.

Afgan uyruklu bir kişi taksiciyi boğazından bıçakladı

"PARASI ÇALINDI"

Gözaltına alınan gaspçı polis merkezine götürüldü. Olay yerinde vatandaşları sakinleştiren polis ekipleri ticari taksi üzerinde incelemelerde bulundu. Görgü tanığı Diyar Akyüz, o anda yaşananları anlatarak, "Adam arkadan vurulmuştu. Biz koşarak geldik, arkadaş üstünü çıkartıp boğazını bastırdı. Sonra komşumuz arabaya bindirdi. Parası çalındı herhalde, siyah bir poşet vardı." dedi.

Afgan uyruklu bir kişi taksiciyi boğazından bıçakladı

"GİDERKEN BOĞAZINI TUTUYORDU"

Bir diğer görgü tanığı Özcan Demir ise taksicinin bağırarak, "Taksici şuraya kadar bağırarak yürüdü. 'İmdat beni kurtarın' dedi. Ondan sonra 'Paramı çaldı' dedi. Ardından taksiciyi alıp götürdüler, çocuğu da ilerde yakaladılar. Afgan olduğunu söylediler. Taksicinin giderken boğazını tuttuğunu gördüm." ifadesini kullandı.

Afgan uyruklu bir kişi taksiciyi boğazından bıçakladı

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Boğazından ve elinden aldığı bıçak darbesiyle yaralanan şoför hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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