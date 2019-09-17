Afganistan Cumhurbaşkanı'nın mitinginde bombalı saldırı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine, bombalı saldırı düzenlendi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Yetkililer, saldırının Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın arasında gerçekleştiğini açıkladı. Saldırı sırasında bölgede bulunan Cumhurbaşkanı Gani'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ölü sayısı en az 24 olarak açıklandı. Yaralı sayısının 31 olduğu bildirildi.

POLİS ARACINA YERLEŞTİRİLDİ

Bombanın miting alanındaki görevli bir polis aracına yerleştirildiği tahmin edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

KABİL'DE DE PATLAMA

Cumhurbaşkanlığı mitingindeki saldırının yanı sıra başkent Kabil'de de aynı dakikalarda, bir patlama yaşandığı bilgisine ulaşıldı. Bu patlamada ise 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi, 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.