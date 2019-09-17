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Afganistan Cumhurbaşkanı'nın mitinginde bombalı saldırı

28 Eylül'de cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı Afganistan'daki saldırıyı henüz üstlenen olmazken, ölü sayısının en az 24 olduğu öğrenildi.

AA | 17.09.2019 - 11:28..
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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine, bombalı saldırı düzenlendi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Yetkililer, saldırının Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın arasında gerçekleştiğini açıkladı. Saldırı sırasında bölgede bulunan Cumhurbaşkanı Gani'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ölü sayısı en az 24 olarak açıklandı. Yaralı sayısının 31 olduğu bildirildi.

Afganistan Cumhurbaşkanı'nın mitinginde bombalı saldırı

POLİS ARACINA YERLEŞTİRİLDİ

Bombanın miting alanındaki görevli bir polis aracına yerleştirildiği tahmin edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan Cumhurbaşkanı'nın mitinginde bombalı saldırı

KABİL'DE DE PATLAMA

Cumhurbaşkanlığı mitingindeki saldırının yanı sıra başkent Kabil'de de aynı dakikalarda, bir patlama yaşandığı bilgisine ulaşıldı. Bu patlamada ise 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Afganistan Cumhurbaşkanı'nın mitinginde bombalı saldırı

Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi, 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Afganistan Cumhurbaşkanı'nın mitinginde bombalı saldırı

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