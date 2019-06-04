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Afganistan uyruklu genç cebindeki parayı vermeyince bıçak

Afganistan uyruklu bir genç gasbedilmek istenirken direnince, bıçaklandı.

DHA | 04.06.2019 - 06:37..
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Fatih, Avrasya Tüneli Asya'dan Avrupa'ya geçişte Bakırköy istikametinde Afganistan uyruklu gencin önünü kesen kimliği belirsiz kişi yada kişiler cebindeki parayı istedi. Afgan genç önünü kesen şüphelilere cebindeki parayı vermek istemeyince bıçaklandı.

Afganistan uyruklu genç cebindeki parayı vermeyince bıçak

TÜNEL GİRİŞİNDEKİ GÖREVLİ POLİSLER OLAY YERİNE KOŞTU

Genç adam kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli yada şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Yoldan geçen bir kişi Afgan genci yerde kanlar içinde görünce durumu hemen '155 İhbar ' hattına bildirdi.Afganistan uyruklu genç cebindeki parayı vermeyince bıçak

İhbar üzerine Avrasya Tüneli Avrupa'dan Asya'ya geçiş güzergahı üzerinde ki kontrol noktasında görevli polisler hemen olay yerine koşarken bir yandan da durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Afgan gence ilk müdahaleyi yaparak Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Afganistan uyruklu genç cebindeki parayı vermeyince bıçak

Tedavi altına alınan Afgan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaparak delil aradı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çok yönlü soruşturma başlattığı öğrenildi.







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